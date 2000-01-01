Kobe, Jordan'a "k*çını tekmeleyeceğim" demiş!

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın, emekli Michael Jordan'a bire birde meydan okuduğu bir hikaye ortaya çıktı.



Chicago Bulls'un Hall of Fame yazarı Sam Smith, yakın zamanda Reddit'te yaptığı bir AMA (İstediğinizi Sorun) oturumu yaptı ve Kobe ile Jordan'ın yer aldığı harika bir hikayeyi paylaştı.



Smith, Bryant'ın bir zamanlar emekli olan Jordan'ı bir teke tek karşılaşmasına davet ettiği bir zamanı hatırlıyor:



"Şimdiye kadarki en sevdiğim hikayelerden biri, daha çok Kobe'yle ilgiliydi, o dönemde MJ ve Kobe çok yakındı değil ve Phil Jackson Lakers'a koçluk yapıyordu. Phil, Michael'ı Kobe ile buluşması ve onunla biraz konuşması için davet etmişti. Michael, Phil ve Jerry West'le oradaydı, bu olay, Wizards'tan emekli olduktan sonraydı, yani belki de 2005 civarıydı. Kobe içeri girmiş ve Michael'ı bir teke tek maçına davet etmişti. Ona formasını giymesini ve sahaya gelmesini, ve k*çını tekmeyeceğini söylemişti. Michael tabii ki de formda değildi ve oynadığı kiloda da değildi. Arenada tütün yasağı olmasına rağmen puro içiyordu. Ama tabii ki Michael oynamaya hazırdı. Oynamadılar, ama ortalık alevlenmişti tabii."



