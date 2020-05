Kobe: "Jordan olmadan, beş şampiyonluk kazanamazdım"

Los Angeles Lakers'ın merhum efsanesi Kobe Bryant, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan olmadan "beş şampiyonluk kazanamayacağını" belirtmiş.



Bulls belgeseli "The Last Dance" ın beşinci bölümü, Ocak ayında trajik bir şekilde vefat eden efsane oyuncu Kobe'ye ithaf edildi.



Mamba ve Mike'ın birbirlerine derin saygı duydukları herkes tarafından biliniyor. Ve NBA kariyerlerinde hiçbir zaman gerçekten çatışmasalar da, Kobe sık sık MJ'in hareketlerini ve stratejilerini kendi oyununda kullanıyordu.



Ölümünden önce çekilen "The Last Dance" belgeselinde Kobe, Jordan'ın oyunu üzerindeki etkisi hakkında bazı düşünceler paylaştı:



"O benim ağabeyim gibi. Bire bir oynasak kimin kazanacağı üzerine yapılan tartışmalardan gerçekten nefret ediyorum. İnsanların 'Hey Kobe, Michael'ı bire birde yendin' dediğini falan duyuyorsunuz. Benden gördükleriniz, ondan geliyor. Onsuz beş şampiyonluk kazanamazdım, çünkü bana çok rehberlik etti ve çok büyük tavsiyelerde bulundu."