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Kobe: "Harden böyle oynayarak şampiyonluk kazanamaz"

Kobe Bryant, James Harden'ın bu sezonki tarihi skor serisine hayran kaldığını, ancak bu oyun tarzının NBA şampiyonluğuyla sonuçlanacağı konusunda şüpheli olduğunu belirtti.

Kobe Bryant, James Harden'ın bu sezonki tarihi skor serisine hayran kaldığını, ancak bu oyun tarzının NBA şampiyonluğuyla sonuçlanacağı konusunda şüpheli olduğunu belirtti.

ESPN'in The Jump isimli programında konuk olan Kobe, şu açıklamaları yaptı:

"Bence takımının kazanması için yapması gerekeni yapması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun belli seviyeleri var. Şampiyonluk bazında düşününce pek hayranı olmadığım, şu anda kullandığı bir oyun tarzı var. Bu tarzın hiçbir zaman şampiyonluk kazandıracağını sanmıyorum."

"Ama aynı zamanda, maç kazanmak için takımın kafasını suyun üstünde tutman da lazım. Yani, maç kazanmak için yapman gerekeni yapmalısın. O da bunu yapıyor."

Harden, geçtiğimiz gece Rockets'ın Phoenix Suns'a karşı 118-110 kazandığı maçta 44 sayı, 8 ribaund ve 6 asist ile oynayarak, üst üste en az 30 sayı attığı maç serisini 27'ye çıkarmıştı. Bu listede kendisinden uzun rekor kıran tek isim, 65 ve 31 kez üst üste olmak üzere Wilt Chamberlain.




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Kobe Bryant, James Harden'ın bu sezonki tarihi skor serisine hayran kaldığını, ancak bu oyun tarzının NBA şampiyonluğuyla sonuçlanacağı konusunda şüpheli olduğunu belirtti.
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