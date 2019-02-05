Kobe: "Harden böyle oynayarak şampiyonluk kazanamaz"

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Kobe Bryant, James Harden'ın bu sezonki tarihi skor serisine hayran kaldığını, ancak bu oyun tarzının NBA şampiyonluğuyla sonuçlanacağı konusunda şüpheli olduğunu belirtti.ESPN'in The Jump isimli programında konuk olan Kobe, şu açıklamaları yaptı:Harden, geçtiğimiz gece Rockets'ın Phoenix Suns'a karşı 118-110 kazandığı maçta 44 sayı, 8 ribaund ve 6 asist ile oynayarak, üst üste en az 30 sayı attığı maç serisini 27'ye çıkarmıştı. Bu listede kendisinden uzun rekor kıran tek isim, 65 ve 31 kez üst üste olmak üzere Wilt Chamberlain.