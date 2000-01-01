Kobe, Gasol'e: "Hadi şampiyonluk kazanalım..."

Serbest oyuncu Pau Gasol, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın onu Lakers'ta karşılamak için yaptığı jestini paylaştı.



Gasol, Bryant'ın Lakers ile dördüncü ve beşinci şampiyonluklarını kazanmasına yardımcı olan eksik parçaydı. Ortaklıkları, 2000'lerin sonlarında Lakers şampiyonluk takımları için önemli bir bileşendi ve Kobe, Gasol'un hizmetleri için Memphis Grizzlies'den takas olduktan sonra takımda rahat hissetmesini sağlamıştı.



Gasol, Kobe'nin yeni takım arkadaşıyla konuştuğundan emin olmak için adımlar attığını açıkladı. Silver Screen & Roll'dan Harrison Faigen'a göre Kobe, onunla oynamaktan ne bekleyeceğini bildiğinden emin olmak için, ekstra adımlar attı:



"Washington D.C.'deki takıma, L.A.'daki fiziksel testimden sonra (takastan sonra) katıldığımda, çok erkendi. Takım deplasmandaydı, takıma katıldım, oynamayacaktım, ertesi gün, Pazar günü öğleden sonra bir maçları vardı. O maçta oynayamayacaktım, antrenman yapma ya da başka bir şey yapma şansım olmadı ve Kobe, takas olduğum andan itibaren bana mesaj atıyordu, Washington DC'ye gelir gelmez, odama gelip benimle konuşmak ve hoş geldin demek istemişti."



"Ona 'Tamam, gece 01:30 gibi olacak, geç olacak, bu yüzden gerek yok. İstersen yarına kadar bekleyebiliriz.' dedim. 'Hayır, hayır.' dedi 'Geliyorum'. Geldi ve mutlu bir şekilde şaşırmıştım. Bana 'Burada olduğun için çok mutluyum, çok heyecanlıyım, bu harika, ama şimdi bir şampiyonluk kazanalım' demişti."



"Daha en başından, bunun nasıl bir şey olacağı, asıl meselenin ne olduğu ve olması gereken seviye ve zihniyet hakkında bir mesaj göndermişti. Kaybetmek, playofflarda maç kazanamama durumu, sona ermişti. Burada bir şampiyonluğa gidecektik. Ve bu gerçekten harika, benzersiz ve inanılmazdı ve ne tür bir lider olduğunu gösterdi."



Lakers ile yedi sezonunda ortalama 17.7 sayı, 9.9 ribaund ve 3.5 asist yapan Gasol, Kobe ile iki yüzük kazanmıştı.



