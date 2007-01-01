Kobe, Garnett'e: "O kadar yer varken Boston'a mı gittin?"

Boston Celtics efsanesi Kevin Garnett, 2007'de Celtics'e takas edildiğinde Los Angeles Lakers'ın ikon ismi Kobe Bryant'ın kendisine verdiği tepkiyi paylaştı.



Minnesota Timberwolves'tan Celtics'e takas edilmeden önce başlangıçta Boston'a gitmek konusunda şüpheleri olduğunu belirten Garnett, son kararını vermeden önce Kobe ile konuşmak istemiş olduğunu belirtti. Lakers, Garnett'in tercih ettiği hedef yerleri listesinde yer alan takımlardan biriydi:



"Onunla konuşmam gerekiyordu. Phil (Jackson, o dönemki Lakers'ın koçu) ile falan konuşamazdım. Ben pek telefonla konuşan bir adam değilim. Ama Kobe'den bahsediyoruz."



Ancak ikili, Kobe'nin o sıra Nike tarafından düzenlenen Çin turunda olduğu için konuşamamıştı ve GQ'dan Michael Pina ile yaptığı röportajda Garnett, Celtics'e takasının ardından Bryant ile arasındaki ilk diyaloğu şu şekilde paylaştı:



Kobe: "Bana mı ulaşmaya çalışıyordun? Şaka yapıyorsun... Haberi geç geldi. Kahretsin."



Garnett: "Sıkıntı yok."



Kobe: "Nasıl yok? Yanlış renkleri giyiyorsun. Lanet olsun. O kadar yer varken Boston'a nasıl gidersin?"



Garnett: "Sakin ol."



Celtics ve Lakers ekipleri, 2008 ve 2010 yıllarında NBA Finalleri'nde karşı karşıya gelmişlerdi ve iki takım da bu serilerden birer şampiyonlukla çıkmıştı. Bryant ve Garnett ise, kariyerleri boyunca toplamda 76 kez karşı karşıya gelmişlerdi. Bryant bu maçların 45'ini, Garnett ise 31'ini kazanmıştı.



Garnett son olarak, Bryant ile aynı takımda oynamanın nasıl bir şey olabileceğini "sık sık merak ettiğini" de itiraf etti.



