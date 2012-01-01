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Kobe, 2012'de Russ'a: "Sayı kralı olması gereken sensin, Durant değil"

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın, 2012'de o dönem Oklahoma City Thunder'da oynayan Russell Westbrook'a, "sayı krallıklarını Kevin Durant'in değil, senin kazanman gerekiyor" dediği ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın, 2012'de o dönem Oklahoma City Thunder'da oynayan Russell Westbrook'a, "sayı krallıklarını Kevin Durant'in değil, senin kazanman gerekiyor" dediği ortaya çıktı.

ESPN'den Adrian Wojnarowski tarafından kısa süre önce paylaşılan hikayede, Kobe'nin yaptığı bu trash-talk'un, Russ ve KD'nin ileride ayrı yerlere düşmesinde bir etkisi olabileceği bile ileri sürüldü.

Wojnarowski'ye göre, üçlü 2012'de ABD Olimpiyat kadrosunda yer alırken, Kobe, Westbrook'a sayı kralı olması gerektiğini söylemişti.

KD'nin Golden State Warriors'la bir hanedanlık kurması için Thunder'ı terk etmesi dört yıl sonrasında gerçekleşmiş olsa da, iddialara göre KD'nin ayrılma nedenlerinden biri, Russ'ın bencil (pas vermemesi) olmasıydı.

Wojnarowski, olayı şu şekilde anlattı:

"2012'de Kobe ile ilgili hatırladığım şey, Olimpiyatlarda geçirdiği zamanın çoğunu, Russell Westbrook'a 'Sayı kralı olması gereken sensin, Kevin'in bunca kez sayı kralı olmasına neden izin verdin, anlamıyorum. Senin kazanman gerekiyor.' diyerek geçirdiğiydi. Adam, iki takım arkadaşı arasında küçük bir muhalefet tohumu ekmek için bile herhangi bir şey yapabiliyordu, oldukça komikti."


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