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Kobe: "2000 yılında 'tap dansı' dersleri aldım"

Kobe Bryant, 2000 yılının NBA Finallerinde ayak bileğinden sakatlanınca "tap dansı" dersleri aldığını söyledi.

Kobe Bryant, 2000 yılının NBA Finallerinde ayak bileğinden sakatlanınca "tap dansı" dersleri aldığını söyledi.

Jimmy Kimmel'ın talk show'u Jimmy Kimmel Live!'a katılan Kobe, şaşırmış olan çocukların yanında ders almanın çok tuhaf olduğunu anlattı:

"Belli nedenlerden dolayı bunu gizli tuttum. Dansa uygun ayakkabılar yaptırmam gerekti. Mağazalara gidip '48.5 numara tap dansı ayakkabısı alacaktım' diyemezdim. Yalnızca bir yaz dönemi boyunca ayaklarıma ne yapmaları gerektiğini söylüyordum ve yapabiliyorlardı da. İlk dersimde bir stüdyoya gittim ve etrafta hep 6-7 yaşında çocuklar vardı. Stüdyo Santa Monica'daydı ve çocuklar bana 'Bu koca adamın burada tap dansı dersinde ne işi var?' gibi bakıyorlardı. Eğlenceliydi."

Kobe, şu sıralar yeni çıkan kitabı Mamba Mentality'nin promosyonu için televizyon programlarında yer alıyor.




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Kobe Bryant, 2000 yılının NBA Finallerinde ayak bileğinden sakatlanınca "tap dansı" dersleri aldığını söyledi.
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