Knox sakatlandı, takım arkadaşlarının yardımıyla çıkabildi

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New York Knicks çaylağı Kevin Knox, dün geceki Boston Celtics karşılaşmasının ilk çeyreğinde ayak bileğinden geçirdiği sakatlıktan ötürü, maçı terketmek zorunda kaldı.19 yaşındaki oyuncu, bir hızlı hücum sırasında potaya giderken Terry Rozier tarafından faule uğrayınca ayak bileğini burktu ve yere yığıldı. Düştüğü yerde acı çektiği açıkça görülen Knox, bir süre yerde kalmaya devam etti ve sonrasında takım arkadaşlarının yardımıyla soyunma odasına götürüldü.Knox'a çekilen MR'lar negatif çıktı, fakat Pazartesi gecesi oynanacak Milwaukee Bucks maçında forma giyip giymeyeceği henüz kesin değil.Knox'ın sakatlığı şu şekildeydi: