Knights Chronicle'a yeni kahraman Momo ve Vlady için yeni görevler eklendi

Netmarble Corp., mobil RPG oyunu Knights Chronicle'ye Vlady karakteri için yeni bir Epik Görev eklendiğini duyurdu.



Vlady, uzun süre boyunca Garniel'in tarihini izlemiş bir vampir ve oyuna yeni eklenen Epik Görevi, Garniel'in geçmişindeki kayda değer olayları gösteriyor. Oyuncular, özel kostümü alarak, Vlady'yi R'den SSR'ye geliştirme imkanı bulacak.



Güncelleme sonrasında, yeni SSR Kahraman Arachnia Zor Zindanı açıldı ve oyunculara bu zindanı normalde gereken enerjinin yarısı ile keşfetme fırsatı verildi.



Yeni kahraman Momo



Yeni SSR kahraman Momo'nun oyuna eklenmesinin yanı sıra, Marduk, Ashley ve Damian için kahraman dengelemeleri ve Marduk için yeni bir kostüm, oyuna ekleneler arasında bulunuyor.



Diğer düzenlemeler arasında ise, Oto Evrimleştirme için ayar seçeneği, Lonca Zindanı için Oto Tekrar ve Zor Zindan ile Baş Düşman Savaşı için kahraman istatistiklerini de içeren, kullanım kolaylığına dair pek çok yenilikler oyuna eklendi.



