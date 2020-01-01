Knight'ın Jordan anısı: "Bir daha bir efsaneyle böyle konuşma..."

Eski NBA oyuncusu Brevin Knight, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan hakkında harika bir hikaye paylaştı.



Knight, Cleveland Cavaliers takımının bir parçası olarak Jordan'a karşı oynadığı ilk maç hakkında, Brandon Knight ile konuştu:



"Sana şunu söyleyeyim. O sezon onları birden fazla yenen tek takım bizdik. Çünkü bizi bence pek ciddiye almıyorlardı. Bir grup genç adam öylece koşuşturuyordu."



Cavaliers, Bulls'u bir sezonda iki kez yenmişti ve ilk maç, Cavaliers için gergin bir etkinlik olmuştu:



"Onlarla oynadığımız ilk maç Cleveland'daydı... Turnike sırasındaydık. Ben ve Cedric Henderson, turnike sırasındaydık ve ilk biz çıkmıştık. Onlar da sahaya girmeye başlamışlardı. Sırada durmuş ve onları sahaya girerken izlemiştik. Bizim için o bir tanrı gibiydi, Michael Jordan'ı sahada koşarken görmek... Ve şimdi ona karşı oynamak üzereydik."



"BİR DAHA BİR EFSANEYLE BÖYLE KONUŞMA"



Maçın başlangıcı Knight ve Cavs için hararetli bir kısım olmuştu. Knight'a göre Cavs, maça iyi başlamıştı:



"Shawn gelip, ikimizin de kafasına bir şaplak vurarak 'Kendinize gelin!' demişti. Oyunumuza bakmamız lazımdı. Sahaya çıkmış ve harika bir maç çıkarmıştık. Michael Jordan'ın bundan başka bir şey söylediğini hiç duymamıştım."



Knight, Jordan'ı savunan guard Bob Sura'dan da bahsetti. Sura'dan gelen küçük bir trash-talk, büyük bir hata olmuştu:



"Bob Sura, Mike'ı ilk çeyrekte savunmuştu ve iyi de bir iş çıkarmıştı. İkinci çeyrekte ona bir şeyler demişti. 'O bende, iyiyiz!' falan demişti. Mike bize ikinci çeyrekte yaklaşık 24 ya da 22 sayı atmıştı ve ona 'Bir daha bir efsaneyle böyle konuşma' demişti. Maçı biz kazanmıştık, ama o an 'Vay canına!' dediğim bir andı."



Knight, MJ'in yaptıklarına tanık olmak zor olsa da, şovu en iyi yerden izlediği için minnettar olduğunu söyledi:



"MJ konuşkan bir adam değildi, ama olağanüstü biriydi. Onun büyüklüğünü sahada görebildiğim için memnunum. Michael Jordan'ın yaptığını düşündüğünüz her hareketi görmüştüm, ve bunları sahada görmüştüm."



