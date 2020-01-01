Knight: "Jordan ve Pippen'ın müthiş bir 'evliliği' vardı"

Eski NBA oyuncusu Brevin Knight, Chicago Bulls efsaneleri Michael Jordan ve Scottie Pippen'in neden birbirlerine ihtiyaç duyduklarını açıkladı.



1990'lı yıllarda Jordan önderliğindeki Bulls toplamda altı NBA şampiyonluğu kazanmıştı. Bununla birlikte, Pippen'ın yıldızlığa yükselişi gerçekleşmeseydi, senaryo farklı olabilirdi.



Knight, Brandon 'Scoop B' Robinson'ın podcast'ine konuk oldu ve kısa bir süre de olsa Pippen'sız Bulls'a karşı oynama deneyimini paylaştı:



"Jordan olmasaydı, adapte olma durumu daha bir adapte olmak gibi olurdu. Scottie Pippen olmadığında, onun yokluğunu hissediyordunuz. Bu, kazanma şansınız olduğu, ancak yine de işlerin sanıldığı kadar kolay olmadığı anlamına geliyordu. Yani Michael Jordan'ın yapabilecekleri konusunda daha da endişeleniyordunuz, çünkü halen tek başına maç kazanabiliyordu.



Scottie Pippen'ın Michael Jordan için mükemmel bir tamamlayıcı olduğunu düşünüyorum. Kusursuz bir tamamlayıcıydı, her şeyi yapabilen çok yönlü bir basketbolcuydu, ama yine de kazanmak için Michael Jordan'a ihtiyacı vardı. Ama Michael Jordan'ın da kazanmak için Scottie Pippen'a ihtiyacı olduğunu söyleyebilirim.



Bu iki taraflı bir durum. Onlarınki müthiş bir evlilikti, onlara şampiyonluk kazandıran bir evlilikti. Ama sadece Scottie oynasaydı endişelenir miydiniz? Evet. O olmasaydı ve sadece Mike oynuyor olsaydı, sadece Mike oynadığı için yine endişelenirdiniz."



