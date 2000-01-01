Knight: "Clippers, bir saha içi liderinden yoksun!"

LA Clippers'ın eski oyuncusu Brevin Knight, Kawhi Leonard'ın liderliğindeki ekibinde eksik olan noktaları açıkladı.



Clippers, 2019-20 normal sezonunu Lakers'ın hemen arkasında, Batı Konferansı'nda ikinci sırada tamamlamıştı. Bununla birlikte, Denver Nuggets'a karşı playoffların ikinci turunda 3-1'den elendikten sonra, büyük eleştirilerin hedefi olmuşlardı.



Takımın buna tepkisi, koç Doc Rivers ile yolları ayırmak olmuştu. Tyronn Lue, esasen Cleveland Cavaliers ile kazandığı son şampiyonluk deneyimi nedeniyle Doc'ın yerine geçmişti.



Kısa bir süre önce yapılan bir röportajda, Clippers'ta bir sezon forma giymiş olan eski NBA point guardı Brevin Knight, takımın birçok zayıf noktasına değindi:



"Ty Lue'nun Clippers'a getirmesi gereken en büyük şey, öncelikle bir takım olarak ve bir organizasyon olarak kim olduklarını çözerek, buna yönelik beklentiler üzerine yapılanmaları olmalı.



Clippers için bence en büyük sorun, ki bu durum yıllardır böyleydi, kritik anlarda birbirlerine olan inançlarının, bu engeli aşmaları için yeterli seviyede olmaması. Peki o lider kişi kim olacak? Ayrıca basketbol liderlerinden de yoksunlar. Demek istediğim, benchte oturan, setleri ve yapacaklarını belirleyen bazı iyi liderleri var, ama sahada oynayan adamlar arasında o kişinin kim olduğunu bilmiyorum.



Umarım Ty Lue bunu ilk sezonunda getirebilir. Yetenek seviyelerinden şüphe etmeye hiç gerek bile yok, ancak her zaman eksik olan bir şey olacaktır."



