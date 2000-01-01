"Knicks'te, Barrett ve Robinson dışında kimse güvende değil" iddiası!

New York Knicks'in, kadrosunu geliştirmek amacıyla, genç oyuncuları RJ Barrett ve Mitchell Robinson'ı takas etmeye yanaşmayacağı iddia edildi.



The Athletic'den Mike Vorkunov'a göre, basketbol operasyonlarının yeni başkanı Leon Rose, Knicks kadrosunu Barrett ve Robinson'dan vazgeçmeden iyileştirmeye çalışacak:



"Knicks için şu durumu açıklayarak başlayacağım: Bence bu ölü sezonu, 2020-21 için daha iyi olmaya çalışarak geçirecekler. Bunu nasıl yapacaklarını bilmiyorum ama varsayımıma göre, RJ Barrett ve Mitchell Robinson dışında hiç kimse güvende değil."



Barrett, 2019 NBA Draftı'nda üçüncü sırada seçilmişti ve geçtiğimiz sezon ara sıra yaptıklarıyla, NBA'de geleceğin kendisi için neler getireceğini göstermişti.



Robinson, ligin en önde gelen blokçularından biriydi ve %74.2 şut isabetiyle, NBA tarihindeki en yüksek şut yüzdesi rekorunu kırmıştı.



Knicks, bir başka hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından, 2020 NBA Draftı'nın 8 numaralı seçimini elinde tutuyor ve genç çekirdeğini lotarya yoluyla geliştirmeye çalışacağı düşünülüyor.



