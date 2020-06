Knicks'in hedefi, Marc Gasol ve Serge Ibaka olabilir!

New York Knicks'in, bu yaz Toronto Raptors oyuncuları Marc Gasol ve Serge Ibaka'yı hedefleyebileceği söylendi.



Bleacher Report'dan Mike Chiari, bir makalesinde bu yaz Knicks'in hedeflediği oyuncular arasında, Raptors'ın uzun ikilisinin de yer alabileceğini belirtti:



"Serbest oyuncu olacak pivotlara bakarsak, hem Marc Gasol hem de Kelly Olynyk, Knicks'in aradıkları şeyi sağlayabilirler. 35 yaşındaki Marc Gasol, Yılın Savunmacısı ödülü sahibi ve bu sezon maç başına %40.2 isabetle 1.4 üçlük isabeti buluyor.



New York, uzun forvet pazarını, bu grubun arasından sıyrılan Serge Ibaka ve Frank Kaminsky ile de keşfedebilir.



Toronto Raptors'daki takım arkadaşı Gasol gibi, Ibaka da bu sezon muhteşem şut sokmuştu. Maç başına kariyerinin en yükseği olan 16.0 sayı ortalaması yakalıyor ve %39.8'lik üçlük isabeti de aynı şekilde kariyerinin en iyisi."



New York'un şu anki frontcourt'unda Julius Randle, Mitchell Robinson, Taj Gibson ve Bobby Portis bulunuyor. Genç ve veteran oyunculardan oluşan bu kişiler arasında bir şampiyonluk deneyimi olan kimse bulunmuyor.



Gasol ve Ibaka, 2019'da şampiyonluk kazanmışlardı. Boyalı alanı savunabilen, çember altında sayı bulabilen ve üçlük çizgisinin gerisinden şut sokabilen, çok yönlü uzunlar.