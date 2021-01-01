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Knicks'in endişeleri bitmiyor, sakat sayısı artıyor!

New York Knicks'in bu gece Indiana Pacers'a karşı oynayacağı maç öncesi sağlık raporunda pek çok sakat oyuncu olduğu dikkat çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks'in bu gece Indiana Pacers'a karşı oynayacağı maç öncesi sağlık raporunda pek çok sakat oyuncu olduğu dikkat çekti.

Bu gece Indiana'ya karşı oynayacak Knicks için birkaç problem var.

Kevin Knox, Toronto Raptors'a karşı oynadığı maçta sol dizinde ve sağ elinde gördüğü bir çürük problemiyle şüpheli durumda. Knox oynamaya devam etse de, elinde ağrı olduğu söyleniyor.

Alec Burks ve Immanuel Quickley'nin de oynayacaklarına dair şüpheler sürüyor. Burks'un sol göz kapağında problem varken, Quickley ise halen göğsünün sol tarafında ağrı hissediyor.

Öte yandan, sağ dizinde burkulma olan Frank Ntilikina, sol kuadrisepsinde morluk olan Dennis Smith Jr., dizinde ağrı olan Omari Spellman ve baldır sorunu devam eden Obi Toppin de kadro dışı olacak isimler arasındalar.


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