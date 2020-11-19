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Knicks'in Draft ettiği Toppin, gözyaşlarını tutamadı

New York Knicks'in geçtiğimiz gece 8'inci sıradan Draft ettiği Obi Toppin, Draft edildiği haberini aldığında gözyaşlarına hakim olamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
New York Knicks'in geçtiğimiz gece 8'inci sıradan Draft ettiği Obi Toppin, Draft edildiği haberini aldığında gözyaşlarına hakim olamadı.

Toppin'in çocukluk hayali, başkan Adam Silver'ın 2020 NBA Draftı'nin 8'inci seçimiyle kendisini seçtiğini duyurmasıyla gerçeğe dönüştü. Önceki sezon oybirliğiyle Yılın Kolej Oyuncusu seçilen Toppin, bu yılki Draft'ın en yaşlı (22) oyuncularından biriydi. Tesadüfen, Toppin New York'ta büyümüştü.

Adının söylendiğini duyduktan sonra duygularına hakim olamayan Toppin, gözyaşları içindeydi ve röportajını bitirirken zor anlar yaşadı.

Ancak yüzündeki mutluluğun da belli olduğu Toppin, büyüdüğü yerde, Madison Square Garden'da oynayacak:

"Ben New York'luyum, bu yüzden bu çok önemli. Şehrimi temsil ediyor olmam, harika bir şey. Pek çok insan bu pozisyonda olmak için dua eder ve ben de bunu hafife almayacağım, size söz veriyorum."

 


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