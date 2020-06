Knicks'in bir gözü Becky Hammon'da!

New York Knicks'in muhtemel koç listesini oluşturmaya başladığı ve San Antonio Spurs asistan koçu Becky Hammon'ın da bu listede olduğu bildirildi.



SNY'den Ian Begley, Knicks'in seçeneklerini bildirdi ve bir kaynağın Hammon'ın "göz atılacak bir isim" olduğunu söylediğini açıkladı.



Knicks'in son günlerde muhtemel adaylara ulaşmaya başladığı kaydedildi. New York daha önce geçici koç Mike Miller, eski Brooklyn Nets başantrenörü Kenny Atkinson, eski Chicago Bulls ve Minnesota Timberwolves koçu Tom Thibodeau ve eski Knicks koçu Mike Woodson ile mülakat yapmayı planlamıştı.



New York'un başka kimlerle röportaj yapacağı belli değil. Jason Kidd ve Mark Jackson'ın organizasyonda birçok hayranı bulunuyor ve organizasyonda, pozisyon için mülakat yapılması adına Kidd'e karşı biraz destek olduğu iddia edildi.



Begley ayrıca Knicks'in eski Cleveland Cavaliers başantrenörü ve mevcut Golden State Warriors asistanı Mike Brown ile röportaj yapmakla ilgilendiğini de açığa kavuşturdu.



HAMMON, SEÇİLİRSE TARİHE GEÇECEK!



Knicks, sezon sonunda Thibodeau'nun en büyük olabileceğini açıkça belirtmiş olsa da, tüm seçeneklerini açık tutuyor.



Hammon - eğer seçilirse - herhangi bir Kuzey Amerika spor ligindeki ilk kadın başantrenör olma şansına sahip.



Eski WNBA yıldızı, Spurs tarafından 2014 yılında işe alınmış ve NBA tarihindeki tam zamanlı kadın asistan olmuştu. O zamandan beri koçluk sıralamalarında yükselerek, Gregg Popovich'in en deneyimli asistanı olmuştu.