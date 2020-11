Knicks ve Clippers'ın hedefinde, Westbrook var!

New York Knicks ve LA Clippers'ın, Houston Rockets süperstarı Russell Westbrook'u takas yoluyla almakla ilgilendikleri bildirildi.



Westbrook, "The Mismatch" podcast'inde The Ringer'dan Kevin O'Connor'un açıkladığı üzere, Knicks and the Clippers'ın takas ilgisini çekiyor:



"Takımların Russell Westbrook'un olabileceğine inandığını söyleyen güvendiğim birden fazla kaynağım vardı. Westbrook alınabilir ve Clippers'ın da ilgilendiğini duydum. Knicks'in de Westbrook'la ilgilendiğini duymuştum ve orada bir şey olup olmayacağını kimse bilmiyor."



Rockets, Westbrook'u önceki yaz döneminde Thunder'dan almış ve gelecekteki varlıklarının büyük bir kısmını bırakmıştı.



Westbrook, 2019-20 sezonunda maç başına 27.2 sayı, 7.0 asist ve 7.9 ribaund ortalamaları ile oynamıştı. Bununla birlikte, %25.8 üçlük isabetiyle, kariyerinin ikinci en düşük yüzdesini de tutturmuştu.



Rockets'ın, özellikle Orlando'da sezonun devam ettiği sırada birçok sakatlık sorunuyla karşı karşıya kalan Westbrook'a halen güvendiği bildirilmişti.



Clippers'ın guard pozisyonunda bir yükseltme arayışında olduğu biliniyor. Öte yandan Knicks ise, Doğu Konferansı'nın dip noktasından yükselmenin yollarını arıyor.