New York Knicks'in, yakın zamanda Brooklyn Nets tarafından serbest bırakılan Theo Pinson'ı kadrosuna katmak için, Allonzo Trier'ı serbest bıraktığı açıklandı.



Pinson, North Carolina Üniversitesi'nde dört yıl geçirmiş ve Tar Heels ekibiyle bir ulusal şampiyonluk yaşamış bir guarddı. 2018 Draftı'nda seçilmeyen Pinson, yaz liginde forma giyme şansı bulduktan sonra Nets ile anlaşma imzalamıştı.



Kuzey Carolinalı oyuncu, 2018-19 sezonunda zamanının çoğunu G League ekibi Long Island Nets ile geçirdiği ve Brooklyn ile toplam 18 normal sezon maçında yer aldığı iki yönlü bir anlaşma yapmayı kabul etmişti.



Pinson, geçtiğimiz sezon Nets ile 33 maçta forma giyerek daha fazla zaman geçirmişti ve sadece dokuz G League maçında oynamıştı. Brooklyn ekibi ile maç başına 11.1 dakikada ortalama 3.6 sayı ve 1.7 asist kaydetmişti.



Allonzo Trier ise Pinson ile aynı Draft sınıfında yer almış olan, Arizona Üniversitesi çıkışlı ve iki yönlü, draft edilmemiş bir oyuncuydu. NBA kariyerine hızlı bir başlangıç yapması sonrası, Trier çaylak sezonunun başında, 2019-20 için bir takım opsiyonu da dahil olmak üzere New York ile normal bir anlaşma imzalamıştı. Knicks bu opsiyonu kullanmış olsa da, Trier'ın ikinci sezonu, Knicks koçları David Fizdale ve Mike Miller altında uzun bir süre benchte kalması ve rotasyondan düşmesiyle sonuçlanmıştı.



Pinson Salı günü Nets tarafından serbest bırakıldı ve NBA'in 23-30 Haziran tarihleri arasındaki işlem süreci açıkken, Knicks tarafından alındı.



