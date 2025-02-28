New York Knicks, bugün itibariyle kadrosuna 15. bir oyuncu ekleyebilecek.



SNY'den Ian Begley'nin haberine göre, Knicks'in gündemindeki isimlerden biri G League'de Westchester Knicks forması giyen T.J. Warren.



Warren, G League'de ritmini bulmak ve yeniden NBA'e dönmek için kendini kanıtlamaya çalışıyor. Sezon içinde Westchester formasıyla 47 sayılık bir performans sergileyerek takım rekoru kıran tecrübeli forvet, maç başına 24.9 sayı ortalaması yakalarken, üç sayı çizgisinin gerisinden %35.7 isabet oranıyla oynuyor.



Warren, bu süreçte sadece istatistiklerini değil, sağlığını ve maç temposunu da kanıtlamak istediğini belirtti:



"Burada olmak benim için bir nimet. Tek isteğim, tekrar basketbol oynamak, sağlığımı göstermek ve sahaya alışmaktı."



Knicks'in kadrosunda revizyon yapmayı düşündüğü bu dönemde, Warren'ın skorer kimliği ve tecrübesi ona bir şans tanınmasını sağlayabilir.



