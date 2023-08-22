Knicks'ten Raptors'a "dosya hırsızlığı" davası!

New York Knicks, eski bir çalışanının "binlerce özel dosyayı yasa dışı bir şekilde yeni iş yerine taşıdığı" iddiasıyla Toronto Raptors'a dava açtı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Knicks'ten Raptors'a 'dosya hırsızlığı' davası!
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22 Ağustos 2023 14:30
New York Knicks, eski bir çalışanının "binlerce özel dosyayı yasa dışı bir şekilde yeni iş yerine taşıdığı" iddiasıyla Toronto Raptors'a dava açtı.

Dava, Raptors'ın Ikechukwu Azotam'ı "Knicks'in Synergy Sports aboneliğine erişimini kötüye kullanarak film bilgileri ve verilerinden oluşan 3.000'den fazla dosyayı oluşturup Raptors Defendants'a aktarması" için yönlendirdiğini iddia ediyor.

Knicks, davayı açmadan önce Raptors ve NBA ile temasa geçmişti.

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