New York Knicks, serbest şutör Matt Ryan ile iki yönlü bir sözleşme imzalama üzerine anlaşmaya vardı.



Üç sayılık atışlardaki etkinliğiyle bilinen Ryan, geçtiğimiz sezon New Orleans Pelicans ile 28 maçta forma giymiş ve maç başına 13.9 dakikada 5.4 sayı ve 1.4 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



Kariyerinde %41.1'lik bir üçlük isabeti oranına sahip olan 27 yaşındaki oyuncu, Ekim ayı başında Pelicans tarafından serbest bırakılmıştı.



