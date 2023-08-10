Knicks'ten Josh Hart'a 81 milyon dolar!

New York Knicks ekibinin Josh Hart ile dört yıllığı 81 milyon dolarlık kontrat üzerine anlaşacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Knicks'ten Josh Hart'a 81 milyon dolar!
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10 Ağustos 2023 10:57
New York Knicks ekibinin Josh Hart ile dört yıllığı 81 milyon dolarlık kontrat üzerine anlaşacağı bildirildi.

Şu anda FIBA Dünya Kupası öncesinde ABD Milli takımıyla mücadele eden Hart, 2027-28 sezonu sonuna dek toplam 94 milyon dolar kazanacak.

Villanova Üniversitesi çıkışlı oyuncu, geçtiğimiz sezonun ortasında Portland Trail Blazers ile bir takasla Knicks'e katılmış ve yeni takımıyla 25 normal sezon maçında 10.2 sayı, 7.0 ribaund, 3.6 asist ve 1.4 top çalma ortalamalarla oynamıştı.

Hart ayrıca New York'un playoff marataonunun da önemli bir parçasıydı.

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