Knicks, skorer bir point guard draft etmeyi hedefliyor

New York Knicks'in, takım scoutlarına en yüksek önceliklerinin, en iyi lotarya seçimleriyle skorer bir point guard draft etmek olduğu söylendi.



Knicks şu anda ligin en kötü beşinci derecesine (17-38) sahip.



Takımın ikinci önceliğinin, üçlük isabeti bulabilen bir şutör guard draft etmek olduğu belirtildi. Knicks, ayrıca Marcus Morris takası karşılığı LA Clippers'tan aldığı, sonraki draft'ta kullanabileceği bir ilk tur draft hakkına sahip.



LaMelo Ball'un, skorer bir point guard arayan Knicks'in paradigmasına en iyi uyan oyuncu olduğu düşünülüyor. Lakin Knicks, kendisi için hiç scout göndermemişti.



Ball, yeni takım başkanı Leon Rose'un çalıştığı Creative Artist Agency ile anlaşmıştı.



