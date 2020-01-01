Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Knicks, skorer bir point guard draft etmeyi hedefliyor

New York Knicks'in, takım scoutlarına en yüksek önceliklerinin, en iyi lotarya seçimleriyle skorer bir point guard draft etmek olduğu söylendi.

Haber; Sporx.com
New York Knicks'in, takım scoutlarına en yüksek önceliklerinin, en iyi lotarya seçimleriyle skorer bir point guard draft etmek olduğu söylendi.

Knicks şu anda ligin en kötü beşinci derecesine (17-38) sahip.

Takımın ikinci önceliğinin, üçlük isabeti bulabilen bir şutör guard draft etmek olduğu belirtildi. Knicks, ayrıca Marcus Morris takası karşılığı LA Clippers'tan aldığı, sonraki draft'ta kullanabileceği bir ilk tur draft hakkına sahip.

LaMelo Ball'un, skorer bir point guard arayan Knicks'in paradigmasına en iyi uyan oyuncu olduğu düşünülüyor. Lakin Knicks, kendisi için hiç scout göndermemişti.

Ball, yeni takım başkanı Leon Rose'un çalıştığı Creative Artist Agency ile anlaşmıştı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal