Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Knicks, serbest oyuncu dönemi öncesi büyük bir maaş alanı açtı!

New York Knicks, Bobby Portis'in 15.7 milyon dolarlık opsiyonunu geri çevirdi ve dört oyuncusunu serbest bıraktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks, Bobby Portis'in 15.7 milyon dolarlık opsiyonunu geri çevirdi ve dört oyuncusunu serbest bıraktı.

Knicks, serbest oyuncu dönemi öncesinde daha fazla maaş boşluğu yaratmak adına, bir dizi hamle yaptı.

New York, Bobby Portis'in 15.7 milyon dolarlık, Theo Pinson'ın ise 1.7 milyon dolarlık takım opsiyonlarını reddettiğini açıkladı. Takım ayrıca Taj Gibson, Elfrid Payton, Wayne Ellington ve Kenny Wooten'ı serbest bıraktı.

Newsday Sports'tan Steve Popper'a göre Knicks, Damyean Dotson'a kontrat teklifi sunmamayı da tercih etti.

ESPN'den Bobby Marks'a göre, New York'ta şu anda 40 milyon dolarlık bir maaş boşluğu bulunuyor. Bu ölü sezonda sadece Atlanta Hawks'ın daha fazla finansal esnekliği bulunuyor.

Knicks başantrenörü Tom Thibodeau'nun ön ofisi 'hemen kazanmaya' yönelik hamleler yapmak için zorladığı bildirilse de, bu yılki serbest oyuncu sınıfı nispeten zayıf olarak görülüyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal