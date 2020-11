Knicks, serbest oyuncu dönemi öncesi büyük bir maaş alanı açtı!

New York Knicks, Bobby Portis'in 15.7 milyon dolarlık opsiyonunu geri çevirdi ve dört oyuncusunu serbest bıraktı.



Knicks, serbest oyuncu dönemi öncesinde daha fazla maaş boşluğu yaratmak adına, bir dizi hamle yaptı.



New York, Bobby Portis'in 15.7 milyon dolarlık, Theo Pinson'ın ise 1.7 milyon dolarlık takım opsiyonlarını reddettiğini açıkladı. Takım ayrıca Taj Gibson, Elfrid Payton, Wayne Ellington ve Kenny Wooten'ı serbest bıraktı.



Newsday Sports'tan Steve Popper'a göre Knicks, Damyean Dotson'a kontrat teklifi sunmamayı da tercih etti.



ESPN'den Bobby Marks'a göre, New York'ta şu anda 40 milyon dolarlık bir maaş boşluğu bulunuyor. Bu ölü sezonda sadece Atlanta Hawks'ın daha fazla finansal esnekliği bulunuyor.



Knicks başantrenörü Tom Thibodeau'nun ön ofisi 'hemen kazanmaya' yönelik hamleler yapmak için zorladığı bildirilse de, bu yılki serbest oyuncu sınıfı nispeten zayıf olarak görülüyor.