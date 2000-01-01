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Knicks, Scott Perry ile bir yıl daha devam edecek

New York Knicks'in, Scott Perry'yi bir yıllık bir anlaşma ile genel menajer olarak tutmaya devam edeceği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks'in, Scott Perry'yi bir yıllık bir anlaşma ile genel menajer olarak tutmaya devam edeceği açıklandı.

Takım başkanı Leon Rose, "Scott, 20 yıldan fazla bir süredir tanıdığım saygın bir basketbol yöneticisidir ve New York'ta kazanan bir takım kurmaya çalışırken, onunla yakın çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum" şeklinde konuştu.

Knicks'in 1 Mayıs'ta başlayacak karşılıklı bir opsiyonla, Perry hakkında karar vermesi gerekiyordu.

Perry'nin Rose ile uzun süreli bir ilişkisi bulunuyor ve bu yeni anlaşma, her iki tarafın da uzun vadeli bir anlaşmayı kabul etmeden önce ortaklığı değerlendirmesini sağlıyor.

Knicks, son takas gününden önce Steve Mills ile takım başkanı olarak yollarını ayırmıştı.


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