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Knicks, Schröder'ı bu sezon "yoğun bir şekilde" izlemiş!

Los Angeles Lakers point guardı Dennis Schröder'ın, 2020-21 sezonunda New York Knicks tarafından 'yoğun bir şekilde' izlendiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers point guardı Dennis Schröder'ın, 2020-21 sezonunda New York Knicks tarafından 'yoğun bir şekilde' izlendiği iddia edildi.

Schröder'in serbest oyuncu döneminde çok yıllı ve kazançlı bir anlaşma bulmayı beklediği söylenmişti. New York Post'tan Marc Berman'a göre, bu sezonda ilk beş kalibresinde bir point guard arayışında olan Knicks ekibi, Schröder ile anlaşma imzalaması "en muhtemel takım" olarak kabul ediliyor:

"Knicks'in alması en muhtemel kişi, Lakers'ın Russell Westbrook'u almasından sonra gözden çıkarılabilir olabilecek sağlam bir savunmacı ve point guard olan, Lakers oyuncusu Dennis Schröder olacaktır. Knicks, Alman oyuncunun başantrenör Tom Thibodeau'ya uygun olduğundan emin olmak için, bu sezon Schröder'i yoğun bir şekilde izlemişti."

Sınırsız bir serbest oyuncu olan Schröder, Westbrook'u Los Angeles'a götüren anlaşmanın ardından Lakers için harcanabilir olarak görülüyor. Westbrook'un sözleşmesiyle, Lakers'ın Alman guard ile sözleşme imzalayacak yeterli alana sahip olması beklenmiyor.


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