"Knicks, Randle'ı 'uygun fiyata' takaslayabilir" iddiası!

New York Knicks'in, yıldız oyuncusu Julius Randle'ı son takas gününden önce 'uygun bir fiyat' karşılığında takasa hazır hale getirebileceği iddia edildi.



SNY'den Ian Begley'e göre Knicks, Randle'ın bu sezonki performansından hayal kırıklığına uğramış gibi görünüyor ve kendisini doğru fiyata takas etmeye istekli olabilir:



"Yakın zamanda, Knicks'in bir üyesiyle temas halinde olan bir takımın, Julius Randle'ın uygun fiyata takasa müsait olacağı izlenimi altında olduğunu belirtmekte fayda var. Knicks ve Randle, sezondan önce dört yıllık bir uzatma kontratı yapmayı kabul etmişlerdi. Ama adının takas tartışmalarında gündeme gelmesi sürpriz olmamalı."



Randle, önceki yaz Knicks ile dört yıllığı 117 milyon dolarlık bir kontrat imzalamıştı. Bu sezon, geçen yılki All-Star kalibresi performansından oldukça uzakta olan Randle'ın yeni sözleşmesi ise önümüzdeki sezon başlayacak.



Son 15 maçta, Randle %38.5 şut isabeti ile 16.1 sayı ortalamasına sahip.



