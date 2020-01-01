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Knicks, Rajon Rondo'yu kovalayacak!

New York Knicks'in serbest oyuncu döneminde Los Angeles Lakers oyun kurucusu Rajon Rondo'nun peşinde olacağı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks'in serbest oyuncu döneminde Los Angeles Lakers oyun kurucusu Rajon Rondo'nun peşinde olacağı iddia edildi.

Knicks bu ölü sezonda tarihinin akışını değiştirmek istiyor. New York ekibi, serbest oyuncu döneminde birkaç oyuncuyu takip ediyor ve bu oyuncular arasında bazı NBA söylentilerine göre Rondo da olacak.

Lakers veteranı, Los Angeles'ta NBA şampiyonluğuyla sona eren muhteşem bir sezon geçirmişti.

Legion Hoops'un haberine göre Knicks, Rondo'yu serbest oyuncu döneminde kovalayacak takımlar arasında yer alıyor:

"Kaynak: Knicks, serbest oyuncu olacak NBA şampiyonu Rajon Rondo'yu, serbest oyuncu başladığında kovalayacak."


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