New York Knicks, serbest forvet Precious Achiuwa ile yeniden sözleşme imzaladığını duyurdu.



Achiuwa'nın menajeri Raymond Brothers'ın ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye yaptığı açıklamaya göre, sözleşmenin tek yıllığı 6 milyon dolarlık bir kontrat olduğu belirtildi.



24 yaşındaki Achiuwa, 30 Aralık 2023'te Toronto Raptors'tan New York'a takasla geldiğinden beri Knicks formasıyla çıktığı 49 maçta, 24.2 dakikada 7.6 sayı ve 7.2 ribaund üretmişti.





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