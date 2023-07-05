Knicks, Paul George'u "pahalı" bulup takastan vazgeçmiş!

New York Knicks ekibinin, LA Clippers'ın yıldızı Paul George'u takas etme şansını "çok pahalı" olduğu ve sözleşmesini uzatmak istemediği için geri çevirdiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Knicks, Paul George'u 'pahalı' bulup takastan vazgeçmiş!
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05 Temmuz 2023 14:01
New York Knicks ekibinin, LA Clippers'ın yıldızı Paul George'u takas etme şansını "çok pahalı" olduğu ve sözleşmesini uzatmak istemediği için geri çevirdiği bildirildi.

Bu yaz çeşitli takas söylentilerinde yer alan George'un adının geçtiğ takımlardan biri de Knicks'ti.

Ancak Knicks muhabiri Alan Hahn, New York ekibinin George takasından geri adım attığını belirterek, sebeplerini şu şekilde açıkladı:

"Paul George'u alma şansları vardı. Ama çok pahalı dediler ve almak istemediler. Yani çoktan vazgeçtiler. Clippers'la konuştular ve fiyat aldıktan sonra, Paul George 'Uzatma isterim' dedi. Onlar da 'Vermeyiz' dediler ve çekip gittiler. Yani Paul George ihtimali artık yok."

Clippers ile 2022-23 normal sezonunda George, 23.8 sayı, 6.1 ribaund ve 5.1 asist ortalamaları yakalamış ve üçlük çizgisi gerisinden %37.1 ile şut atmıştı.

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