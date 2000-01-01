Knicks, olası bir Chris Paul takasının, takımı "uçuracağını" düşünüyor

New York Knicks'in, Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul'u takas etmenin, takıma hızlı bir başlangıç yaptırabileceğini düşündüğü iddia edildi.



Knicks başkanı Leon Rose'un, kontratları biten veteranların süresinin dolmasından, kanıtlayacak şeyleri olan çok sayıda genç oyuncuya sahip olmasından ve takımın bir koçu olmamasından ötürü, önümüzdeki yaz aylarında verecek birçok kararı bulunuyor.



Kadroyu çevreleyen birçok belirsizlik arasında, Rose'un, Elfrid Payton, Frank Ntilikina ve Dennis Smith Jr. bu görevi üstlenemedikleri için, 2020-21 sezonu için ilk beş point guardının kim olacağını bulması gerekiyor.



SNY'den Ian Begley'e göre, Knicks organizasyonunun bazı üyeleri, Paul ile ilgileniyor:



"Knicks organizasyonu içinde Chris Paul için takas yapmanın, kazanan bir kültür inşa etme çabalarına hızlı bir başlangıç yapmaya yardımcı olabileceğini düşünen insanlar var."



"PAUL, HARİKALAR YARATIR"



Paul 34 yaşında ve lig askıya alınmadan önce bir All-Star performansı gösteriyordu (20.0 sayı, 7.7 asist) ve Thunder'ı (40-24), beklenmedik bir şekilde Batı Konferansı playofflarına taşıyordu.



Begley, bazı Knicks yetkililerinin, Paul'un R.J. Barrett ve Mitchell Robinson'ın etrafında oluşan genç çekirdeği etrafında "harikalar yaratacağına" inandığını ekledi.



Rose, Paul'un CAA'daki eski menajeri ve ikisi arasında güçlü bir ilişki olduğu söyleniyor.



Paul'un gelecek sezon yaklaşık 41.5 milyon dolar alacağı maaş bulunuyor ve 2022'deki 44 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanması bekleniyor. Knicks'in, önümüzdeki birkaç yaz için önemli miktarda maaş boşluğuna sahip olan birkaç takımdan biri olması bekleniyor.



