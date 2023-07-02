Knicks, Obi Toppin'i Pacers'a gönderdi

New York Knicks'in, Obi Toppin'i iki adet ikinci tur draft seçimi karşılığında Indiana Pacers'a takas etmeyi kabul ettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Knicks, Obi Toppin'i Pacers'a gönderdi
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02 Temmuz 2023 01:05
New York Knicks'in, Obi Toppin'i iki adet ikinci tur draft seçimi karşılığında Indiana Pacers'a takas etmeyi kabul ettiği bildirildi.

Toppin, Pacers'la sahada daha fazla süre almasının planlandığı kaydedildi.

Bu yaz döneminde sözleşmesini uzatabilecek olan Toppin, bunun yerine 2024'te sınırlı bir serbest oyuncu olmayı da tercih edebilir.

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