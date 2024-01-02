"Knicks, Mitchell'ı kovalama niyetinde değil" iddiası!

New York Knicks'in, Cleveland Cavaliers'ın yıldızı Donovan Mitchell takasını "kovalama niyetinde olmadığı" iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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'Knicks, Mitchell'ı kovalama niyetinde değil' iddiası!
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02 Ocak 2024 11:59
New York Knicks'in, Cleveland Cavaliers'ın yıldızı Donovan Mitchell takasını "kovalama niyetinde olmadığı" iddia edildi.

Mitchell'ın adı uzun zamandır adı Knicks'le geçiyor olsa da, ekibin geçtiğimiz Cumartesi günü Toronto Raptors'tan OG Anunoby'yi kadrosuna katmış olmasından beri bu hamleye pek ilgi duymadığı öne sürüldü.

NBA muhabiri Marc Stein, Knicks'in, ligin son takas tarihi olan 8 Şubat öncesinde Mitchell için bir takas kovalama niyeti olmadığını bildirdi:

"Cleveland Cavaliers, Aralık ayı boyunca rakip takımlara Mitchell için gelebilecek teklifleri değerlendirmeye hazır olmadıklarının sinyalini zaten vermişti."

New York doğumlu Mitchell'ın adı, 2022-23 sezonu öncesinde Utah Jazz'den Cavaliers'a takas edildiğinden beri Knicks'le takas dedikodularında geçiyordu.

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