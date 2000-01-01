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Knicks, Michael Kidd-Gilchrist'i serbest bıraktı

Daily News'ten Stefan Bondy'ye göre New York Knicks, Michael Kidd-Gilchrist'i serbest bırakıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Daily News'ten Stefan Bondy'ye göre New York Knicks, Michael Kidd-Gilchrist'i serbest bırakıyor.

Kidd-Gilchrist, 28 Kasım'da New York ile bir Exhibit 10 antrenman kampı sözleşmesi imzalamış, ancak Bondy'ye göre KOVID olmayan bir hastalık nedeniyle hazırlık maçlarında görünmemişti.

2012 NBA Draftı'nda 2'nci sıradan seçilmiş olan MKG, geçtiğimiz sezon Dallas Mavericks ve Charlotte Hornets formaları giymişti.

Knicks'in ayrıca eski Seton Hall yıldızı Myles Powell'ı da serbest bıraktığı açıklandı. Aralarından birinin veya her ikisinin de, takımın G League bağlantılı ekibi olan Westchester Knicks'e gitme şansı olabilir.


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