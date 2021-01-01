Knicks, Luca Vildoza ile dört yıllığına anlaştı!

New York Knicks'in, EuroLeague'de Baskonia forması giymiş olan Luca Vildoza ile prensipte dört yıllığı 13.6 milyon dolarla anlaştığı bildirildi.



Vildoza, Knicks ile ilk yılı garantili, kalan üç yılı garantisiz olan anlaşmayı kabul etmeden önce Baskonia ile resmi olarak yollarını ayırmıştı.



Knicks'in, bu yazın serbest oyuncu dönemi öncesinde Vildoza'yı şimdiden güvence altına alacak maaş sınırı alanına ve kadro boşluğuna sahip olduğu biliniyordu.



Protokoller nedeniyle bu sezon Knicks'e ne zaman katılacağı bilinmeyen Vildoza, bu sezon Avrupa'da 10.3 sayı, 3.5 asist ve 2.0 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



