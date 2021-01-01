Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Knicks, Luca Vildoza ile dört yıllığına anlaştı!

New York Knicks'in, EuroLeague'de Baskonia forması giymiş olan Luca Vildoza ile prensipte dört yıllığı 13.6 milyon dolarla anlaştığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
New York Knicks'in, EuroLeague'de Baskonia forması giymiş olan Luca Vildoza ile prensipte dört yıllığı 13.6 milyon dolarla anlaştığı bildirildi.

Vildoza, Knicks ile ilk yılı garantili, kalan üç yılı garantisiz olan anlaşmayı kabul etmeden önce Baskonia ile resmi olarak yollarını ayırmıştı.

Knicks'in, bu yazın serbest oyuncu dönemi öncesinde Vildoza'yı şimdiden güvence altına alacak maaş sınırı alanına ve kadro boşluğuna sahip olduğu biliniyordu.

Protokoller nedeniyle bu sezon Knicks'e ne zaman katılacağı bilinmeyen Vildoza, bu sezon Avrupa'da 10.3 sayı, 3.5 asist ve 2.0 ribaund ortalamaları yakalamıştı.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal