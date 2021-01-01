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"Knicks, Lonzo Ball'un radarında olacak!" iddiası

New York Knicks'in, New Orleans Pelicans point guardı Lonzo Ball'un sınırlı serbest oyuncu olacağı dönemde "yoğun bir şekilde radarında olacağı" iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks'in, New Orleans Pelicans point guardı Lonzo Ball'un sınırlı serbest oyuncu olacağı dönemde "yoğun bir şekilde radarında olacağı" iddia edildi.

Ball, sezonun başlarında Pelicans ile bir uzatma kontratı imzalamadığı için, önümüzdeki yaz sınırlı bir serbest oyuncu olacak.

Bu sezon %38.9 üçlük isabetiyle 14.2 sayı, 5.5 asist ve 4.2 ribaund ortalamaları yakalayan Lonzo'nun, takas piyasasında veya serbest oyuncu döneminde oldukça ilgi görmesi bekleniyor.

NY Post'tan Marc Berman'a göre, başlangıç kadrosuna daha deneyimli bir guard eklemek isteyen Knicks ekibi, "sınırlı serbest oyuncu döneminde büyük ölçüde Ball'un radarında yer alacak."

ESPN analisti Bobby Marks, Berman'a, Pelicans'ın 18 milyon doların üzerinde başlayacak bir kontrat teklifini karşılama ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

Bu sezon Knicks, Doğu Konferansı'nda 20-21'lik derecesiyle sekizinci sırada yer alıyor.


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