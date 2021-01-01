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Knicks, Lonzo Ball'u takaslamak istemiş!

New York Knicks'in, geçtiğimiz ölü sezonda New Orleans Pelicans point guardı Lonzo Ball'la ilgilendiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks'in, geçtiğimiz ölü sezonda New Orleans Pelicans point guardı Lonzo Ball'la ilgilendiği bildirildi.

Lonzo, son çıkan iddialara göre Pelicans için takas edilebilir bir parça olarak görülüyor ve Knicks ise kendisini almaya istekli takımlar arasında bulunuyor olabilir.

Ancak SNY'den Ian Begley'e göre Knicks, önceki ölü sezonda da Ball'a ilgi göstermişti. NYK'in, ölü sezonda Lonzo ile point guard pozisyonunda gelişmeyi amaçladığı düşünülüyor:

"2020 ölü sezonuna girerken, Madison Square Garden'ın bazı köşelerinde Lonzo Ball için bir takas desteği vardı. Ancak bu destek, New York'un bir takas işlemini tamamlaması için yeterince güçlü değildi."

Ball, 31.8 dakika sahada kaldığı bu sezon maç başına yalnızca 10.8 sayı, 4.7 asist ve 3.8 ribaund ortalamaları yakalayarak, sıkıntılı bir yıl geçiriyor.


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