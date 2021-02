Knicks, Lauri Markkanen'ı hedef alabilir

New York Knicks'in, serbest oyuncu döneminde Chicago Bulls forveti Lauri Markkanen'ı hedef alacağı iddia edildi.



Chicago Sun-Times'tan Joe Cowley, Markkanen'ın New York'un ana hedeflerinden biri olabileceğini belirtti.



Knicks'in serbest oyuncu dönemindeki hedefleriyle ilgili şimdiye dek pek çok söylenti çıkmıştı ve bu dedikodularda en çok adı geçen isimler, New Orleans Pelicans point guardı Lonzo Ball ve Zach LaVine olmuştu.



Cowley ayrıca Knicks'in Markkanen için büyük bir teklif sunmaya hazır olabileceğini söyledi.



Markkanen, bu sezon kariyerinin en iyisi olan %51.1 genel şut isabeti ile oynuyor ve maç başına neredeyse %40 isabetle 2.9 üçlük isabeti buluyor. Şutundaki bu gelişme ile, Markkanen'ın sayı ortalaması da yükselerek, kariyerinin en iyisi olan 19.6'a yükselmiş durumda.