New York Knicks'in, Minnesota Timberwolves'un yıldızı Karl-Anthony Towns'ın takas durumunu "yakından izlediği" iddia edildi.



New York Post'tan Stefan Bondy, Towns'ın "Knicks'in potansiyel bir takas hedefi" olduğunu bildirdi.



Geçtiğimiz sezon baldır sakatlığı nedeniyle 29 maçta forma giyebilmiş olan Towns, art arda yedinci sezonunda maç başına 20 sayının üzerinde ortalama yakalamıştı.



Knicks koçu Tom Thibodeau, yakın zamanda Towns'ın 2022 All-Star hafta sonundaki Üç Sayı Yarışmasını kazanmasından, 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda Dominik Cumhuriyeti adına gösterdiği performansını, ne kadar iyi bir oyuncu olduğunun örnekleri olarak gösterdi:



"Kariyeri boyunca kaydettiği ilerlemeye baktığımızda, o kadar yetenekli ki, hücumda yapamayacağı hiçbir şey yok... gerçekten çok yetenekli."



Thibodeau, Timberwolves'u 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında çalıştırmış, ilk sezonda 47-35'lik dereceyle takımı 14 yıl sonra ilk kez playofflara taşımıştı.



Towns ise geçtiğimiz günlerde Thibs ile arasındaki buzları yıllar önce "erittiklerini" söylemiş, "İki yetişkin adamın bir araya gelip sohbet ettiğini" dile getirmişti.



