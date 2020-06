Knicks, Julius Randle'ı takaslamaya açık!

New York Knicks'in 2020 yaz dönemi resmi olarak başladığında, Julius Randle'ı takas etmeye açık olduğu bildirildi.



Randle, 2019 yazında Knicks ile üç yıllığı 62.1 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.



New York Post'tan Marc Berman, olayla ilgili şunları kaleme aldı:



"Şüphesiz, Knicks Randle takasına açık. Gelecek sezon için sözleşmesi (18.9 milyon dolar) idare edilebilir, ancak dezavantajı, gelecek sezondan sonra takım onun üzerindeki opsiyonunu kullanmazsa, 2021 maaş kapasitesi içinde 4 milyon dolar sayacak."



"2021 serbest oyuncu sınıfı, altın gibi. Randle ara ara bir double-double gücü olarak dikkat çekmişti ve hala en verimli zamanının erken dönemlerinde. Ancak savunması ortalamanın altında ve gereğinden fazla top sürme alışkanlığı, RJ Barrett da dahil olmak üzere bazı takım arkadaşlarını sinirlendirmiş durumda. Ve daha büyük bir hayal kırıklığı ise, Randle'ın üç sayı çizgisi gerisinden büyüsünü kaybetmiş olması (yüzde 27.7). David Fizdale'in yakın zamanda belirttiği gibi, Knicks için üçlük atabilen bir esnek dört numara işe yarayabilir. Kristaps Porzingis gibi biri."



Randle, 2019-20 sezonu KOVID-19 nedeniyle Mart ayında askıya alınmadan önce, 64 maçta Knicks için 19.5 sayı, 9.7 ribaund ve 3.1 asist ile oynamıştı. Birden fazla rapor, birkaç New York oyuncusunun Randle'ın bencil oynama durumu yüzünden sinirlendiği üzerineydi.



Knicks, sezon yeniden başladığında Orlando'daki Walt Disney World'e gitmeyecek. New York, Doğu Konferansı sıralamasında 21-45'lik dereceyle 12. sırada yer alıyor.