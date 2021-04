Knicks, Jalen Brunson'a "gözünü kestirdi"

New York Knicks'in Dallas Mavericks point guardı Jalen Brunson'a "gözünü kestirdiği" iddia edildi.



The New York Post'tan Marc Berman, Brunson hakkında şunları kaleme aldı:



"Mavericks'in ikinci turdan gayet başarılı bir şekilde 'çaldığı' görülen Villanova (Üniversitesi) çıkışlı point guard Jalen Brunson, Knicks'in radarında.



2 Nisan'da Knicks'e karşı alınan galibiyette 15 sayı, yedi asist ve beş ribaundla oynayan Brunson'ın kontratında, maaşının garantili olmadığı tek yılı kalmış bulunuyor. Knicks'in Cuma gecesi ziyaret edeceği Mavericks, Brunson'ın sınırlı bir serbest oyuncu olmasına izin verebilir ve bu yaz gelecek herhangi bir teklifi karşılayabilir. Ya da 2022'de sınırsız bir serbest oyuncu olmasına da izin verebilirler.



Guard, eski Knicks oyuncusu Rick Brunson'ın oğlu. Knicks, babası Thibodeau'nun Bulls ve Timberwolves ile yardımcı koçluğunu yapmış olan Jalen Brunson'a gözünü kestirmiş bulunuyor."



Knicks, Cuma gecesi Dallas'ta Mavericks ile karşılaştığında, 24 yaşındaki Brunson'a daha yakından bakma şansı bulacak.