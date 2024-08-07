New York Knicks, yıldız oyuncusu Jalen Brunson'ı tarihindeki 36. takım kaptanı olarak atadı.



Bu karar, Brunson'ın takımla gelecekteki kadro eklemeleri için daha fazla mali esneklik sağlamak amacıyla dört yıllığı 156,5 milyon dolarlık bir uzatma sözleşmesi imzalayıp, masada yaklaşık 113 milyon dolar bıraktığı dönemde gelmiş oldu.



Brunson, 2018-19 sezonunda Lance Thomas'tan bu yana ilk Knicks kaptanı oldu. Mevzubahis sezonda Thomas, NBA'deki son tam yılını geçirmişti ve 46 maçta ortalama 4,5 sayı üretmişti.



Geçtiğimiz sezon, Knicks için ortalama 28,7 sayı ve 6,7 asist üreten Brunson, ligde bir süperstar seviyesine yükselmiş, ilk kez All-Star seçilmiş, All-NBA ikinci takımında yer bulmuş ve hem MVP hem de En Çok Gelişme Göstere Oyuncu ödülleri oylamasında ilk beşte yer almıştı.



Brunson'ın bireysel başarısı, Knicks'in 2012-13 sezonundan bu yana ilk kez 50 galibiyete ulaştığı ve playofflarda ikinci tura yükseldiği sezonda geldi. New York, Brunson'ın Dallas Mavericks'ten gelmesinden bu yana geçen iki sezonda, önceki 22 yıla göre daha fazla playoff serisi kazanmıştı.



Knicks ekibi NBA şampiyonluğu için çabalarken, Brunson'ın dışında da hareketli bir yaz dönemi geçirdi. Takım, OG Anunoby ile beş yıllığı 212,5 milyon dolarlık büyük bir anlaşma imzalayan takım, Brooklyn Nets forveti Mikal Bridges'i de kadrosuna katmıştı.





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