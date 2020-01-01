Knicks, "istenmeyen kontratları" üstlenmeye hazır!

New York Knicks'in, gelecekte bazı varlıklar elde etmek adına "istenmeyen sözleşmeleri" almaya istekli olduğu bildirildi.



SNY'den Ian Begley'e göre Knicks hala "yeniden yapılanma modunda" ve sonuç olarak, gelecekte bazı varlıklar elde etmek için takaslarda kötü sözleşmeler üstlenmeye istekli:



"Kötü bir kontratı maaş boşluğuna alma fikri, Knicks'in bu ölü sezonda düşündüğü birkaç yoldan biri olabilir. Bobby Portis, Wayne Ellington, Taj Gibson ve Reggie Bullock'ın sözleşme seçenekleriyle ne yapmaya karar verdiklerine bağlı olarak, New York, ölü sezonda 60 milyon dolardan fazla maaş boşluğuna sahip olabilir."



2020 NBA Draft'ında üç kez seçim yapacak olan Knicks'in (8'inci sıra, 27'nci sıra, 38'inci sıra) bu ölü sezonda aktif olması bekleniyor. Takaslarda, istenmeyen sözleşmeleri absorbe edebilecek maaş boşluğuna da sahip olabilirler.



Başkan olarak Leon Rose ve başantrenör olarak Tom Thibodeau ile Knicks, yedi sezon playoff göremedikten sonra, organizasyonda kazanmaya yönelik bir kültür yaratmaya çalışıyorlar.



