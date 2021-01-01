"Knicks'in radarında Kyle Lowry de var!" iddiası

New York Knicks'in bu yaz Toronto Raptors yıldızı Kyle Lowry ile sözleşme imzalamakla ilgilendiği iddia edildi.



Bu yaz serbest oyuncu olacak Lowry ile birkaç takımın ilgilenmesi bekleniyor ve SNY'den Ian Begley'e göre Knicks de bu takımlardan biri konumunda:



"Gözleri Damian Lillard'ın ve mevcut takımlarında işler ters giderse takas isteyebilecek diğer yıldızların üzerinde. Ayrıca Dennis Schröder ve Lonzo Ball'un yanı sıra, SNY kaynaklarına göre Kyle Lowry de radarlarında yer alıyor."



Maaş sınırı içinde bolca yeri olan takımlardan biri olacak Knicks'in, mevcut kadrolarını güçlendirmek adına büyük bir 'sıçrama' yapmayı umdukları belirtildi.



Ekibin yıldız ismi Julius Randle, galibiyet toplamını neredeyse ikiye katlamış olan takımı sekiz yıldan beri ilk playofflarına taşıma yolunda ve Knicks'in bu yolda başarıya ulaşmak için iki galibiyete daha ihtiyacı bulunuyor.



