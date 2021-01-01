Knicks'in CP3'yi alma ihtimali "çok düşük"

New York Knicks'in bu yaz Phoenix Suns yıldızı Chris Paul'u kadrosuna katma olasılığının çok düşük olduğu iddia edildi.



Knicks, kadrosuna süperstar kalibreli bir oyuncu ekleyerek point guard pozisyonunu iyileştirmek istese de, bu oyuncu, 44 milyon dolarlık son sezon opsiyonundan vazgeçebilecek Paul olmayabilir.



NY Post'tan Marc Berman'a göre:



"Knicks, bu Ağustos'ta Chris Paul için Suns'ın teklifini geçmeye çalışacaksa, belirgin bir dezavantaja sahip olacak.



Eski Nets yöneticisi Bobby Marks'a göre, Suns ekibi Paul'a dört yıllık bir anlaşma teklif edebiliyorken, Knicks'in bu teklifi, toplu iş sözleşmesindeki belirsiz bir '38 yaş üstü' tüzüğü nedeniyle üç yılı geçemiyor.



Marks, CP3 mevcut anlaşmasının 44 milyon dolarlık son sezonundan çekilmeye karar verirse, Suns'ın Paul'a üç yıllığı 100 milyon dolarlık bir kontratla gidebileceğini tahmin ediyor. Knicks bu teklifle eşleşmeye çalışırsa, Suns ekibi anlaşmaya dördüncü yılı ekleyebilir.



Paul'un 2020-21 sezonu başladığında son sezonundaki opsiyondan vazgeçmeyi düşünmesi kimsenin aklına bile gelmezdi. Ancak Suns'ı 1993'ten bu yana ilk NBA Finalleri'ne taşıdıktan sonra, bu yöne meyilli olduğu iddia ediliyor."



CP3, yaklaşmakta olan serbest oyuncu döneminin en tepedeki isimleri arasında olabilir, ancak Suns, kendisini takımda tutmak istemesi durumunda büyük bir avantaja sahip olacak.



Phoenix, CP3 ve Devin Booker'ın playofflardaki etkileyici performansları sayesinde NBA şampiyonluğuna iki galibiyet uzakta.



