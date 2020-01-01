"Knicks için Oladipo, CP3'den büyük bir öncelik" iddiası!

New York Knicks'in, lig yetkililerinin New York Post'tan Marc Berman'a yaptığı açıklamaya göre, Indiana Pacers yıldızı Victor Oladipo için takas yapma ihtimalinin, Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul'den daha yüksek olduğu söylendi.



Berman, raporunda şu ifadelere yer verdi:



"Knicks başkanı (Leon) Rose, takas radarında (Chris) Paul'a sahipken, NBA yetkililerine göre daha genç olan Pacers guardı Victor Oladipo için bir paket oluşturmanın, daha yüksek bir öncelik olması bekleniyor."



Knicks genel menajeri Scott Perry, Orlando Magic'te bulunduğu dönemde, Oladipo'yu draft eden kişiydi.



Son raporlara göre Oladipo'nun Pacers'tan ayrılmak istediği bildirilmiş, ancak daha sonra yıldız oyuncu bu iddiaları yalanlamıştı.



Paul'un adı, en son Philadelphia 76ers ile bağlantılıydı.



