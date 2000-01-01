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Knicks için en büyük aday Tom Thibodeau!

New York Knicks'in, önümüzdeki birkaç hafta içinde yeni bir koç arayışına başlayacağı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks'in, önümüzdeki birkaç hafta içinde yeni bir koç arayışına başlayacağı açıklandı.

Tom Thibodeau'nun, Knicks için hedeflenen koç listesinin en tepesinde yer aldığı belirtildi.

Ancak Knicks'in bu iş için Mike Miller ile mülakat yapması bekleniyor. Miller, geçici başantrenör olarak takım yönetimine karşı güçlü bir izlenim bırakmıştı.

Eğer Knicks, NBA'in 2019-20 sezonuna devam etmesinin bir parçası olarak oynamaya devam ederse, Miller'ın sezonun geri kalanında takımı çalıştırması bekleniyor. Miller'a gelecek sezon belli bir koçluk kapasitesinde Knicks'e dönme fırsatı da sunulabilir.

Eski Brooklyn Nets koçu Kenny Atkinson'ın da takımla bir mülakata girmesi bekleniyor.


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