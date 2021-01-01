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"Knicks, halen Oladipo ile ilgileniyor" iddiası!

New York Post'tan Marc Berman, New York Knicks'in halen Houston Rockets guardı Victor Oladipo ile takas yapmakla ilgilendiğini iddia etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Post'tan Marc Berman, New York Knicks'in halen Houston Rockets guardı Victor Oladipo ile takas yapmakla ilgilendiğini iddia etti.

Berman'ın bildirdiği üzere, Houston 25 Mart'taki son takas tarihinden önce Oladipo'yu takas etmek istiyor ve Knicks ise, guard için muhtemel bir hedef olabilir.

2021 yazında serbest oyuncu olacak Oladipo'nun, Miami Heat'e katılmayı tercih ettiği söyleniyordu.

Bununla birlikte, Knicks ise kendisini sekiz yıl sonra playofflara ulaşmalarına yardımcı olabilecek bir yıldız oyuncu olarak görüyor.


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