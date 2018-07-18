Knicks, halen Joakim Noah'yı gönderme peşinde

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New York Knicks'in, Joakim Noah'yı David Fizdale'in yönetimi altındaki organizasyona geri getirmesi pek olası değil. Knicks, iki yıllığı 37.8 milyon dolarlık kontratını içeren bir takas bulamazlarsa, Noah ile yollarını ayırmayı planlıyor.Knicks, 1 Eylül'den sonra Noah'yı serbest bırakmak için NBA'nın "waive-and-stretch" hizmetini kullanacak (Oyuncuyu serbest bıraktıktan sonra kontratındaki ücreti belirli bir dönem içerisine yayarak ödemek).Haziran ayında Fizdale'i işe aldıktan sonra Knicks yönetimi, Noah'nın 2018-19 sezonunda takıma yeniden katılma olasılığını yeniden gözden geçirmişti.Scott Perry, Noah'yı bir süredir takaslamayı deniyordu ama bir anlaşmaya varmaya yaklaşamıyordu.Noah ve Knicks, Noah ile eski antrenör Jeff Hornacek arasındaki ateşli bir tartışmanın ardından Şubat ayında ayrı düşmüştü.Eski başkan Phil Jackson, Noah'ya 2016'da dört yıllığı 72 milyon dolarlık bir kontrat vermişti.